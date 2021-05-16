الاتحاد يخطف تعادلا قاتلا من “ضمك”.. ويفشل في احتلال وصافة الدوري

سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ضمك، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 بدوري المحترفين.
سجل فريق ضمك هدفا مبكرًا بالتحديد عقب مرور 8 دقائق، حين حصل على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب نُفذت داخل منطقة جزاء الاتحاد وحولها زيلايا برأسه هدفًا.
وأدرك الاتحاد التعادل في الدقيقة (85) عن طريق لاعبه رودريجيز، بعد عرضية رائعة من عبدالعزيز البيشي من الجانب الأيمن، يقابلها الرأس أخضري بتسديدة على الطائر في شباك ضمك.
بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 47 في المركز الرابع، بجدول ترتيب فريق دوري المحترفين، بينما رفع ضمك رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ15.
ملخص المباراة
حصل ضمك في الدقيقة (8) على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب نُفذت داخل منطقة جزاء الاتحاد وحولها زيلايا برأسه هدفا قبل أن يرد الاتحاد في الدقيقة (10) بهجمة قادها جاري رودريغيز من يسار الملعب ولكن عرضيته أبعدها حارس ضمك مصطفى زغبة.
وواصل الاتحاد الضغط في الدقيقة (11) حين وصلت الكرة للاعبه عبدالعزيز البيشي داخل منطقة جزاء ضمك ولكنه فضّل التمرير لزميله بريجوفيتش على يساره ولكنه لم يُسيطر على الكرة.
وعاد الاتحاد في الدقيقة (23) لتشكيل خطورة جديدة على مرمى ضمك بكرة مررها كريم الأحمدي لرومارينهو داخل منطقة الجزاء ليرسلها على يساره لجاري رودريغيز الذي أرسل عرضية مرت من يد حارس ضمك مصطفى زغبة وأخرجها الدفاع من خط المرمى.
وحصل الاتحاد في الدقيقة (30) على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء فريق ضمك بعدما عرقل لاعبه طارق عبدالله لاعب الاتحاد عبد العزيز البيشي سددها رومارينهو ولكن تسديدته ارتطمت بالحائط البشري وخرجت ركنية.
وحصل لاعب الاتحاد، عبد العزيز البيشي في الدقيقة (37) على ركلة حرة مباشرة بعد عرقلة لاعبي ضمك له نُفذت داخل منطقة جزاء ضمك وأبعدها الدفاع.
وكاد ضمك في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول تعزيز تقدمه بهدف آخر ولكن أنقذ عمر هوساوي الموقف بإبعاد الكرة من أمام قدم لاعب ضمك داخل منطقة الجزاء.
وشهدت الدقيقة (46) التبديل الأول في صفوف الاتحاد بنزول عبدالإله المالكي، وخروج عبدالعزيز الجبرين.
وفي الدقيقة (47) كان الاتحاد قريبا من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من بريجوفيتش، من الجانب الأيسر يسددها أرضية رائعة ولكنها تمر خطيرة بجوار القائم الأيسر.
وجاءت تسديدة قوية أرضية من لاعب الاتحاد جاري رودريجيز، في الدقيقة (61) ولكن أبعدها حارس ضمك مصطفى زغبة ببراعة، قبل أن يحصل لاعب ضمك عارف حيدر على بطاقة صفراء في الدقيقة (64).
وفي الدقيقة (67) جاء تبديل في صفوف ضمك بنزول عبدالعزيز مجرشي، وخروج كونستانتين بوديسكو، وبعدها بثلاث دقائق جاء تبديل جديد في صفوف الاتحاد بنزول حمد آل منصور، وخروج عمر هوساوي. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الدقيقة (70) أيضًا تبديلا آخر في صفوف الاتحاد بنزول برونو هنريكي، وخروج مهند الشنقيطي، وآخر بنزول عبدالرحمن اليامي، وخروج بريجيوفيتش. وفي الدقيقة (74) توقفت المباراة لعلاج لاعب ضمك منصور حمزي على أرضية الملعب، بعد خطأ قوي تم من عبدالإله المالكي.
وفي الدقيقة (90+2) نجح حارس مرمى الاتحاد مارسيلو غروهي، في التصدي لإنفراد تام بالمرمى من محمد محسن لاعب ضمك.