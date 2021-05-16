تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ27

أسدل الستار مساء أمس السبت، على منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة تعادل الاتحاد أمام نظيره ضمك بهدف لمثله.
وبعد انتهاء الجولة الـ27، حافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الرابع بعد تعثره بالتعادل مع ضمك. وفق “أخبار 24”.
وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ27 كالتالي:
1- الهلال: 52 نقطة
2- الشباب: 48 نقطة
3- التعاون: 47 نقطة
4- الاتحاد: 47 نقطة
5- النصر: 42 نقطة
6- الاتفاق: 41 نقطة
7- الفتح: 38 نقطة
8- الأهلي: 38 نقطة
9- الفيصلي: 36 نقطة
10- الرائد: 35 نقطة
11- القادسية: 34 نقطة
12- أبها: 34 نقطة
13- الباطن: 30 نقطة
14- الوحدة: 30 نقطة
15- ضمك: 29 نقطة
16- العين: 20 نقطة