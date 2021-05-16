نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ27
16/05/2021   2:38 م

تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ27

+ = -
1093

أسدل الستار مساء أمس السبت، على منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة تعادل الاتحاد أمام نظيره ضمك بهدف لمثله.

وبعد انتهاء الجولة الـ27، حافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الرابع بعد تعثره بالتعادل مع ضمك. وفق “أخبار 24”.

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ27 كالتالي:

1- الهلال: 52 نقطة

2- الشباب: 48 نقطة

3- التعاون: 47 نقطة

4- الاتحاد: 47 نقطة

5- النصر: 42 نقطة

6- الاتفاق: 41 نقطة

7- الفتح: 38 نقطة

8- الأهلي: 38 نقطة

9- الفيصلي: 36 نقطة

10- الرائد: 35 نقطة

11- القادسية: 34 نقطة

12- أبها: 34 نقطة

13- الباطن: 30 نقطة

14- الوحدة: 30 نقطة

15- ضمك: 29 نقطة

16- العين: 20 نقطة

تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ27

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153637.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.