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أخبار محلية > بعد ساعات.. مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد تحليق 225 رحلة دولية
16/05/2021   9:21 م

بعد ساعات.. مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد تحليق 225 رحلة دولية

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أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، على جاهزية جميع مطارات المملكة لبدء تطبيق قرار رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين.

وقال المتحدث: “نشهد بداية من الغد تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بواقع 66 رحلة”. وفق “أخبار 24”.

وأِشار المتحدث إلى أن دخول المطارات سيقتصر على المسافرين فقط.

بعد ساعات.. مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد تحليق 225 رحلة دولية

أخبار محلية
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