بالفيديو.. “الزعاق”: سنشاهد ألمع الأجرام السماوية وأروعها خلال هذه الأيام بالعين المجردة

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه يمكن خلال هذه الأيام مشاهدة ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية في الأفق الغربي بعد مغيب الشمس بالعين المجردة.
وأضاف الزعاق، أن هذا الأمر سيستمر طوال فترة الصيف، مبيناً أن العرب قديماً كانوا يتشاءمون بحركات الكواكب والنجوم، ولكن الإسلام أبطل هذا الأمر بعد ذلك.
ولفت إلى أن النجوم تخلق الضوء بذاتها، والكواكب تعكس ضوء النجم، والمجرات عبارة عن تجمعات نجمية مهولة الشكل، مشيراً إلى أن الكواكب تنقسم إلى قسمين كواكب داخلية وأخرى خارجية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه سيتم خلال هذه الأيام مشاهدة خمسة من السرايات أي الكواكب، وهي عطارد والزهرة في الجهة الغربية، والمشتري وزحل بالجهة الشرقية، والمريخ طوال الليل.
خلال هذه الأيام :
سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس
وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف
pic.twitter.com/BwSLCxWlO6
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 16, 2021