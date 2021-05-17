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أخبار محلية > بالفيديو.. “الجوازات”: السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن
17/05/2021   1:12 م

بالفيديو.. “الجوازات”: السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن

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أكد المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن، لكن الساري حالياً جواز السفر.  

وقال العتيبي وفقاً لـ”الإخبارية”، إن الجوازات طبقت التعليمات حسبما وردت مؤخراً بشأن السفر إلى البحرين، موضحاً أن الأمر خلال الساعات الماضية كان فيه سلاسة حسب الخطط الموضوعة.  

ولفت إلى أن الجهات العاملة بجسر الملك فهد تعمل كمنظومة واحدة وتنسيق دائم وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين، موضحاً أن الجسر لم يعد به حالياً أعداد كبيرة من المُغادرين.

 

بالفيديو.. “الجوازات”: السفر بالهوية الوطنية إلى البحرين لا يزال معلقاً حتى الآن

أخبار محلية
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