داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن يعود من جسر الملك فهد، وذلك بعد عدم تطابق اشتراطات السماح بالسفر إلى البحرين عليه.
وأظهر المقطع الشاب وهو يعود من منفذ جسر الملك فهد، سيراً على قدميه بمفرده مصطحبا حقيبة سفره، حيث تشير معلومات أولية إلى أن عدم السماح للشاب بالسفر يأتي لعدم إكماله جرعتي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق أمس، أن سفر المواطنين إلى مملكة البحرين يقتصر على من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا” محصّنًا، أي أنه أكمل جرعات لقاح “كوفيد 19” أو محصّنًا متعافى، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.
وفق “أخبار 24”.