توفيت المعلمة بإدارة تعليم مكة، سوزان المصري، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تاركة خلفها وصية لزميلاتها وطالباتها بالدعاء لها بالرحمة، إذ إنها لم تنجب بنيناً ولا بناتاً ليدعوا لها.
وقالت في وصيتها، التي كتبتها في خضم معاناتها من الإصابة إذ كانت تحت جرعات الأكسجين: “إذا خرجت بالسلامة فهذا من فضل الله، وإن أخذ الله وديعته فلله الحمد”.
وتابعت: “أنتم أملي إذا انقطع عملي.. أوصيكم أنتم وبناتكم بالدعوة لي بالرحمة، فأنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي بالرحمة”.
وختمت المعلمة بمدرسة الثانوية (12) بمكة المكرمة: “وصيتي لا تنسوها”.
وفق “أخبار 24”.