الشيخ عامر بن حزام ال خرصان : عيد الوطن دائمًا عيدان

كتب الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان بمناسبه مرور ١٢٣ سنه على فتح الرياض كلمات نابعة من إرث وطني كبير جاء فيه :
دائمًا ما يصادف فرحة عيد الفطر المبارك ذكرى دخول الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله للرياض في اليوم الخامس من شهر شوال سنة ١٣١٩ فيكون العيد عيدين دائمًا ولله الحمد ، وبصفتي أحد أحفاد الرواد الذين تشرفوا بدخول الرياض مع جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله وهو الجد الشيخ معضد بن عامر ابن خرصان أحد شيوخ قبيلة العجمان و زعيم من زعماء العارض والذي ظهر ولاءه في خوضه هو وجماعته آل شامر معركة الطوير سنة ١٣١٨ والذي كبت فيها الطوير وأتباعه والذي كانت بوابة لخروج الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله من الكويت ودخوله للرياض في اليوم الخامس من شهر شوال سنة ١٣١٩ بصحبة رواد معه كان منهم الشيخ الجد معضد ابن خرصان رحمه الله والذي تشرف هو وجماعته آل شامر بخوض معركة الدلم سنة ١٣٢٠ مع جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز وجيشه المؤزر الذي حقق انتصارًا كبيرًا في هذه المعركة ، وقد سار أبناء وأحفاد الشيخ معضد بن خرصان مع بقية جماعتهم آل شامر بالولاء والسمع والطاعة لملوك هذه البلاد حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله ، و إني لأتشرف بتكليفي ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين وهو أحد برامج ورؤى سيدي ولي العهد الناجحة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ .