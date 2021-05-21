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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تعيد فتح 21 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا بسبب كورونا
21/05/2021   4:04 م

“الشؤون الإسلامية” تعيد فتح 21 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا بسبب كورونا

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة)، إعادة فتح 21 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها، في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 104 أيام 1261 مسجداً.

وكانت الوزارة أغلقت هذه المساجد بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، وجرى عقب ذلك تعقيمها لإعادة فتحها.

وأوضحت أن المساجد التي أُعيد افتتاحها تتمثل في 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و6 مساجد بمنطقة الرياض، و3 مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجد في كل من منطقتي نجران وعسير. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة المصلين، مناشدة إياهم ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وخلافه.

“الشؤون الإسلامية” تعيد فتح 21 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا بسبب كورونا

أخبار محلية
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