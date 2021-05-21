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أخبار محلية > شرطة مكة: إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة
21/05/2021   11:17 م

شرطة مكة: إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

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كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، اليوم (الجمعة)، إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوف.

شرطة مكة: إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

أخبار محلية
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