شرطة مكة: إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

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كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، اليوم (الجمعة)، إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوف.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج