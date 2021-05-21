انقطاع التيار الكهربائي عن كافة محافظات الأردن بسبب عطل في خط الربط مع مصر

انقطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الأردن اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر، نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية.
وأجمع مسؤولون في شركات توزيع الكهرباء على أن العطل ليس على شبكاتهم وإنما على الشبكة الرئيسية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، بسبب انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر، مؤكدين أنهم سيعيدون التيار تدريجيا بمجرد وصوله من المزود الرئيسي.
وتأثرت خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق عديدة، بينما لم تتأثر خدمات الجوال بعد تشغيل مولدات الكهرباء، ولم يُكشف عن سبب انقطاع التيار حتى الآن. وفق “أخبار 24”.