بينها تطبيق الحجر الصحي على حجاج الخارج.. الكشف عن أبرز الضوابط في حج الموسم المقبل

كشفت مصادر، عن أبرز الضوابط والبروتوكولات الوقائية التي تعتزم وزارة الصحة اعتمادها خلال موسم الحج المقبل.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن تلك الضوابط تتعلق بعملية نقل الحجاج وسكنهم، ومن ثم تفويجهم إلى عرفات ومزدلفة ورمي الجمرات.
وجاء أبرز الضوابط كالتالي:
– التأكد من حصول العاملين في الحج على لقاح “كورونا” قبل بداية الموسم بـ 14 يوماً على الأقل.
– توفير الحجر الصحي المؤسسي لحجاج الخارج لمدة ثلاثة أيام عند الوصول للمملكة في مكان إقامتهم، مع إجراء مسحة “PCR” خلالها.
ـ يلتزم الحاج عند الدخول للحرمين الشريفين بتقديم تصريح أداء فريضة الحج من بوابة الحج الإلكترونية، أو عن طريق تطبيق إلكتروني.
ـ تخصيص مقرات لسكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توفر اشتراطات تمنع التكدس داخل الغرف ومنع البوفيهات المفتوحة، وكذلك منع التجمع في صالات الطعام، ومنع دخول الأطعمة للحرمين الشريفين.
ـ تطبيق الإجراءات الوقائية خلال تفويج الحجاج من منافذ الوصول عبر مسارات مُخصصة لذلك.
ـ يُجرى تفويج الحجاج على دفعات وبنسبة أقل مما كانت عليه خلال الأعوام السابقة، مع استحداث خيام ونقاط فرز في طريق المشاة.
ـ استمرار أعمال تطهير حقائب النزلاء، وعربة نقل الحقائب بشكل دوري، وكذلك تخصيص حراس أمن لتنظيم خروج الحجاج.
ـ السماح بـ50 % فقط كطاقة استيعابية للحافلة عند التفويج إلى عرفات.
– عدم زيادة عدد الحجاج في يوم عرفة والمبيت بمزدلفة عن 10 لكل 50 متراً مربعاً من مساحة الخيام.
ـ اعتماد جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، على ألا يتجاوز العدد 50 حاجًا لكل دور من أدوار المنشأة، أو حسب الطاقة الاستيعابية بحيث يضمن ذلك مسافة متر ونصف على الأقل بين الحجاج.