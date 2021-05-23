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23/05/2021   8:49 ص

كيف يتصرف شخص “مُحصن” خالط زوجته المُصابة بـ”كورونا”؟.. “الصحة” ترد

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ردت وزارة الصحة، على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى حاجته للعزل المنزلي بعد إصابة زوجته بفيروس “كورونا”، علماً بأنه “مُحصن” جرعة أولى ولم تظهر عليه أي أعراض.  

وأوضحت الوزارة، أنه بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو بعد استكمال التطعيم ولم يظهر على الشخص أعراض فلا يلزمه الدخول في الحجر إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة.  

ولفتت إلى أنه في حال ظهور أعراض مُشابهة لأعراض فيروس “كورونا”، فإنه ينبغي على الشخص المُخالط عزل نفسه وإجراء فحص مخبري، مشددةً على ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية. وفق “أخبار 24”. 

 

كيف يتصرف شخص “مُحصن” خالط زوجته المُصابة بـ”كورونا”؟.. “الصحة” ترد

طب وتداوي
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