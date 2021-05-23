اعتباراً من مطلع يونيو.. “يوتيوب” يبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد على صانعي المحتوى

يعتزم موقع “يوتيوب” خصم الرسوم الضريبية على جميع منشئي المحتوى “القنوات” خارج الولايات المتحدة، اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.
وقامت شركة “غوغل” بإبلاغ مستخدمي “يوتيوب”، عبر رسالة بريد إلكتروني، بأنه سيتم خصم الضرائب الأمريكية على مستخدمي المنصة خارج الولايات المتحدة، داعية صانعي المحتوى بتزويدها بعدة معلومات قبل حلول 31 مايو 2021.
وأوضحت الشركة أن هذه المعلومات تختلف باختلاف بلد الإقامة، وما إذا كنت فرداً أو تمثل نشاطاً تجارياً، وما إذا كنت مؤهلاً لطلب الاستفادة من مزايا المعاهدات الضريبية بين الدول، مبينةً أنه سيتم خصم 24 % من إجمالي أرباح صانعي المحتوي في حال عدم تزويدها بالمعلومات المطلوبة في التاريخ المذكور أعلاه. وفق “أخبار 24”.
ودعت أصحاب “القنوات” على موقع “يوتيوب” لزيارة صفحة دعم “غوغل” من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة.