“الصحة” توضح خطوات إسعاف الطفل الغريق

أوضحت وزارة الصحة خطوات إسعاف الطفل الذي تعرّض للغرق، ومنها وضع الغريق على أرض مستوية ومناداته وهز كتفيه للتأكد من مدى استجابته.
وأضافت الوزارة، أنه يتم بعد ذلك التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر، ومن ثم طلب الإسعاف، ووضع الهاتف على مكبر الصوت، مبينةً أن الغريق إذا كان يتنفس يجب وضعه على وضعية الإفاقة، مع الحرص على جعل مجرى الهواء مفتوحاً.
وتابعت أن الغريق إذا لم يكن يتنفس فيجب رفع رأسه عن طريق وضع يد على جبينه ويد أسفل ذقنه، ورفعه بحذر مع تحسس أعلى الفخذ أو مكان الحنجرة والتأكد من وجود تنفس لمدة لا تزيد على 10 ثوانٍ، مبينةً أنه عند وجود النبض يجب البدء بالتنفس الصناعي عن طريق إغلاق فتحة الأنف بإحكام.
وقالت إن النفخ في فم الغريق يكون مره كل 3 إلى 5 ثوانٍ (12 إلى 20 نفخة بالدقيقة)، مع مراقبة ارتفاع الصدر بعد النفخ والانتظار حتى يهبط، والتحقق من النبض كل دقيقتين.
وبيّنت أنه عند عدم وجود النبض والتنفس يجب البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتكون بوضع كعب اليد في منتصف صدر الغريق بالجهة السفلية من عظمة القص، والحرص على أن تكون ذراع المنقذ مستقيمة، ويكون كتفه مواجهاً لصدر المريض والضغط على الصدر بشكل مستقيم.
وأضافت أن المنقذ يقوم بعد ذلك بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وهي عبارة عن 30 ضغطة على الصدر وإجراء التنفس الصناعي بالنفخ مرتين ويكون الضغط بعمق 5 سم، ومراعاة ارتفاع الصدر بحيث يكون معدل الضغطات بمعدل 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة، مع السماح للصدر بالرجوع لوضعه الطبيعي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الاستمرار بالضغط على الصدر وتجاهل أي مشتتات خارجية، وفحص النبض كل دقيقتين، وتكرار القيام بالإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى إلى أن يستيقظ الغريق أو وصول سيارة الإسعاف.
حوادث الغرق تتكرر مع وجود الأطفال قرب المسابح، لذلك تعلم كيفية إسعاف الغريق لمنعها بإذن الله. pic.twitter.com/Ctf6Ol633q
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 22, 2021