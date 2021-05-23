بالفيديو.. باحث سعودي يكتشف علاجاً فعالاً لـ”سرطان الدم”.. ويشرح كيفية عمله

توصل باحث سعودي إلى علاج جديد لمرضى “سرطان الدم”، وهو الأمر الذي دفع مجلة “نيتشر” العلمية للاحتفاء به.
وأوضح عالم الأبحاث الدكتور بدر العنزي، أن توصله للفكرة الجديدة جاء بعد انضمامه لمجموعة بحثية بالمملكة المتحدة هدفها التوصل إلى أدوية أكثر أماناً وفاعلية لقتل الخلايا السرطانية.
وأضاف أنه اكتشف وجود بروتين يُنتج بشكل زائد لدى مرضى “سرطان الدم”، مشيراً إلى أن هذا البروتين يتواجد في غير مكانه الطبيعي بخلايا المُصابين.
ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إلى أنه نجح في إيقاف هذا البروتين باستخدام تقنية حديثة، موضحاً أن الخلايا السرطانية ماتت في غضون 3 أيام فقط ودون وجود أي تأثير على الخلايا السليمة في الجسم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك خطة للاستفادة من البحث في إنتاج مركبات كيميائية لاستهداف المناطق الوظيفية في تركيبة البروتين، على أن يتم بعد ذلك اختبار تلك الأدوية واستخدامها.
فيديو | “العنزي” يكتشف علاجا لـ “سرطان الدم”.. ومجلة علمية عالمية تنشر الاكتشاف#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/GtB8i5Yzsr
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 22, 2021