خلال الربع الأول من هذا العام.. “مركز تعزيز الصحة النفسية” يقدم أكثر من 30 ألف استشارة

قدم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية و”تطبيق قريبون “، أكثر من 30 ألف استشارة نفسية، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وشملت موضوعات الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية عدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، إضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى.
ويسعى المركز إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.
ويستقبل مركز “اتصال” الاستشارات النفسية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم 920033360 .وفق “أخبار 24”.
فيما يستقبل تطبيق “قريبون” الاستشارات النصية أو الصوتية، بأي وقت، ويجيب عليها فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرية تامة.