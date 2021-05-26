روى الدكتور محمد النخيري، ابن عم المواطن عوض النخيري الذي تنازل عن القصاص من قـاتل ابنه، تفاصيل ما قبل تنفيذ الحكم بدقائق معدودة، مبيناً أن ابن عمه طلب تأجيل تنفيذ الحكم لبعد رمضان ليتاح للجاني فرصة الصيام والتعبد.
وقال محمد النخيري إن مشعل نجل ابن عمه خرج مع أحد أصدقائه إلى أحد أحياء تبوك وحدثت مشكلة ووقع شجار نتج عنه إطلاق نار أصيب على إثره مشعل، وأدى هذا لوفاته، وأخذت القضية مجراها وصدر حكم بالقصاص بحق الجاني ضيف الله العطوي.
وأضاف في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الأوامر صدرت بتنفيذ حكم القصاص قبيل شهر رمضان لكن بعد تدخل والد المجني عليه وأهل الخير أُجّل التنفيذ لما بعد عيد الفطر حتى يتمكن الجاني من الصيام والتعبد.
وأشار إلى أنه بعد تحديد موعد القصاص اجتمع ابن عمه عوض مع أسرته وقرروا العفو عن الجاني، وتوجهوا إلى السجن وطلبوا استدعاء الجاني بحضور إمام مسجد السجن ومديره، وسأل عوض إمام المسجد عن وضع الجاني فأكد له أنه كان مواظباً على الصلاة طيلة فترة سجنه فنطق بكلمة العفو.
وأوضح أن عوض النخيري أكد أنه لا يريد أي مناسبات أو هدايا أو أموال مقابل تنازله عن قـاتل ابنه، وأن تنازله كان لوجه الله تعالى، ويكفيه عن ملايين الدنيا 26 آية في القرآن الكريم تتحدث عن العفو.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، استقبل أمس (الثلاثاء) المواطن عوض النخيري وأشاد بتصرفه، كما عبّر عن فخره به وأكد أنه مثال يحتذى به المواطن السعودي.
فيديو | أجّل القصاص ليصوم الجاني #رمضان.. “عوض النخيري” يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص في #تبوك#الراصد pic.twitter.com/SN5nwja98X
— الراصد (@alraasd) May 25, 2021