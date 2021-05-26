“الأمن العام” يستعرض الجرائم التي ضبط مرتكبيها الأيام الماضية

استعرض الأمن العام السعودي عدداً من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها، خلال الأيام الماضية، وكان من بينها جرائم اعتداء بالضـرب وحيازة وترويج مخدرات وسرقة أموال.
وجاءت الجرائم التي كشف عنها الأمن العام كالتالي:
– مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
– 5 مقيمين من الجنسية السورية يعتدون بالضـرب على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية.
– مواطنان يتباهى أحدهما بتعاطي المخدرات وإطلاق النار داخل حي سكني، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما امتهن الآخر حيازة المخدرات وترويجها. وفق “أخبار 24”.
– مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
– مقيمان من الجنسية اليمنية ارتكبا جريمة سرقة لعدد من الأغنام.
– مواطن قام بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية، بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/5UFInoFJHJ
— الأمن العام (@security_gov) May 25, 2021