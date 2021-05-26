نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي ضبط مرتكبيها الأيام الماضية
26/05/2021   8:28 ص

“الأمن العام” يستعرض الجرائم التي ضبط مرتكبيها الأيام الماضية

+ = -
742

استعرض الأمن العام السعودي عدداً من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها، خلال الأيام الماضية، وكان من بينها جرائم اعتداء بالضـرب وحيازة وترويج مخدرات وسرقة أموال.

وجاءت الجرائم التي كشف عنها الأمن العام كالتالي:

– مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

– 5 مقيمين من الجنسية السورية يعتدون بالضـرب على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية.

– مواطنان يتباهى أحدهما بتعاطي المخدرات وإطلاق النار داخل حي سكني، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما امتهن الآخر حيازة المخدرات وترويجها. وفق “أخبار 24”.

– مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

– مقيمان من الجنسية اليمنية ارتكبا جريمة سرقة لعدد من الأغنام.

– مواطن قام بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية، بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه.

“الأمن العام” يستعرض الجرائم التي ضبط مرتكبيها الأيام الماضية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155282.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.