“السماري” يطلق تساؤلات بعد تتويج الهلال بدوري المحترفين

نشر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، تغريدة مثيرة بعد تتويج الهلال ببطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب السماري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل تويتر: “لماذا لم تهنئ الأندية زعيمها الهلال بالبطولة رقم 62؟، أين الروح الرياضية يا من ابتُليت بهم رياضتنا؟”.
وعزز الهلال سجله في دوري المحترفين، بعد أن تمكن من الاحتفاظ بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.وفق “أخبار 24”.
وضمن الهلال تتويجه بلقب دوري المحترفين قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، بعد أن حقق الفوز على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل في الجولة الـ29.