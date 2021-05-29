بن كمي: أشعر بالحرقة على والدتي.. والشائعات حول اللقاح خطأ بحق كبار السن

ترقد والدة مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط زيد بن كمي، بالعناية المركزة متأثرة بإصابتها بكورونا، منذ خمسة أيام.
وكشف بن كمي لـ”أخبار 24″ أنه اليوم يشعر بحرقة لما وصلت إليه والدته نتيجة شائعات البعض حول اللقاح، مشيرًا إلى أن من كان خلف هذه الشائعات قد بادروا بأخذ اللقاح.
وأكد أن البلبلة وتصدر بعض الناس غير المؤهلين بالمعلومات الطبية غير الصحيحة يعد خطأ فادحًا بحق المجتمع وكبار السن تحديدًا.
وأضاف بن كمي أنه بعد أربع محاولات من حجز اللقاح لوالدته كانت ترفض وتتردد بسبب ما تسمعه من شائعات حوله، موضحًا بأنها من الفئات الأحق به، فهي تعاني من أمراض مزمنة كالربو والقلب وكانت مصابة بالدرن.
وبين أنها في كل مرة كانت ترفض أخذ اللقاح بعد الحجز والوصول للمركز، مضيفا أنه كان يقول لها: “هل سمعتِ هذه المعلومات الخاطئة عن اللقاح من طبيب مختص أو هيئة صحية؟ كانت إجابتها: لا بس الناس يقولون”.
أخيراً قال: ردًا على الفئة التي تقول له لِمَ لمْ تقنع والدتك بأخذ اللقاح، أقول لهم أنا أقنعت والدتي، ولكن الناس والمجتمع وتأثير الشائعات أكبر مني.