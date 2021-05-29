بالفيديو.. الشيخ “السلمي” يوضح حكم إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن السداد

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن سداد باقي المبلغ المتفق عليه.
وقال الشيخ السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون سُجل في العقد بأنه عربون مقابل الشراء على ألا يبيعه لأحد.
وأضاف أنه لا يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون جزءًا من الثمن وليس عربوناً، مبيناً أن هناك بعض الناس يخطئون حينما يتصورون أن كل ما يدفعه راغب الشراء من مال يُسمى “عربون”. وفق “أخبار 24”.
هل يجب إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن السداد أم يجوز للبائع أخذه؟ الشيخ د. عبدالله السلمي @DrAbdullahsulmi
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 28, 2021