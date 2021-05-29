وزير التجارة: التمور هي الهوية التجارية للقصيم ورافد اقتصادي وطني مهم

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إن التمور هي الهوية التجارية للقصيم، كما أنها تعد رافدا اقتصاديا وطنيا مهما بالمملكة.
وأوضح خلال اجتماعه بمنظمي مهرجان التمور، بحضور أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، أن المملكة تطمح في أن تصل التمور إلى كل أرجاء العالم، بتسويقها وتعزيز حضورها في التجارة الإلكترونية لتأخذ ما تستحقه من مكانة.
وأبان أن هناك حاجة ماسة لتوحيد كل الجهود الحكومية والخاصة للارتقاء بالصناعة والوصول بالتمور لأرجاء العالم، مشيراً إلى أن هناك وتيرة متسارعة لإحداث تحسينات وتطوير للمتطلبات والإجراءات والأنظمة التجارية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17 % من مجمل الإنتاج العالمي، وتضمنت مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 أن تكون المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وتنتج مختلف مناطق المملكة من التمور 1.54 مليون طن سنوياً، ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31.2 مليون نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار.