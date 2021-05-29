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أخبار محلية > مصابة بكورونا وجاءت نتيجتها إيجابية بعد انتهاء فترة العزل.. هل تعود لعملها؟ ..”الصحة” تجيب
29/05/2021   8:45 م

مصابة بكورونا وجاءت نتيجتها إيجابية بعد انتهاء فترة العزل.. هل تعود لعملها؟ ..”الصحة” تجيب

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كشفت مصابة بكورونا أن نتيجة فحصها جاءت إيجابية بعد انتهائها من فترة العزل، وتساءلت هل تعود لعملها لانتهاء إجازتها المرضية؟ خاصة وأن حالتها في توكلنا تغيرت إلى “محصنة”.

من جهتها، ردت وزارة الصحة على المصابة بأن الحالة المؤكدة ويصاحبها أعراض يكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأضافت أنه في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري. وفق “أخبار 24”.

مصابة بكورونا وجاءت نتيجتها إيجابية بعد انتهاء فترة العزل.. هل تعود لعملها؟ ..”الصحة” تجيب

أخبار محلية
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