وزير الصحة يدشّن وثيقة الإفصاح لموظفي الوزارة

دشّن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وثيقة الإفصاح 2021 للعام الثالث على التوالي، داعيا منسوبي الوزارة للاستمرار في جعل الإفصاح والشفافية سمة تزيد من ثقة من يتعامل معهم.
وعبر الربيعة عن سعادته وفخره بتدشين الوثيقة، كأول القطاعات الحكومية التي بادرت وعملت على إعداد الوثيقة المتعلقة بإفصاح الموظف عن أي حالة لتعارض المصالح إلكترونيا.
وأوضح أن نسبة الإفصاح تجاوزت 97٪ في العام الأول 2019، وفي العام التالي 2020 ورغم جائحة كورونا، بلغت نسبة الإفصاح 94% مع إنجاز أكثر من 258 ألف وثيقة على نظام موارد. وفق “أخبار 24”.
ووجه الربيعة الدعوة لمنسوبي الوزارة للاستمرار في جعل الإفصاح والشفافية سمة تعزز وتزيد من ثقة كل من يتعامل معهم، مؤكدا على فخره بأن يكون من أول من يُفصح على وثيقة 2021 في دورتها الثالثة.