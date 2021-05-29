قبل مباراة التتويج.. تفوق كاسح للهلال في تاريخ مواجهاته ضد الفيصلي

يستعد فريق الهلال، لمواجهة نظيره الفيصلي، غدًا الأحد، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب الهلال أمام الاتفاق في 21 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة الغد المرتقبة، وشهدت تفوقًا كاسحًا للهلال، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 15 مباراة.
على الجانب الآخر، لم يتمكن فريق الفيصلي من تحقيق أي فوز على نظيره الهلال، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 مباريات بين الفريقين في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.
وقبل مباراة الغد يدخل الهلال وهو في المركز الأول بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 58 نقطة، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، فيما يقع الفيصلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.