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اخبار رياضية > “العطوي” يستقر على تشكيل “الاتفاق” في مباراة “الأهلي”
29/05/2021   8:44 م

“العطوي” يستقر على تشكيل “الاتفاق” في مباراة “الأهلي”

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أنهى فريق الاتفاق تدريباته عصر اليوم (السبت) على ملعب عبدالله الدبل؛ تحضيرًا لمواجهة الأهلي عند الساعة 9:00 من مساء يوم غدٍ الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الرديف بجدة.

ووضع المدرب الوطني خالد العطوي من خلال المران الذي قاده؛ اللمسات الأخيرة على تشكيل وطريقة اللعب التي سيخوض خلالها مواجهة الأهلي في ختام الدوري.

وأدى اللاعبون بعد عمليات الإحماء تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب. وفق “أخبار 24”.

وغادرت القائمة المختارة بعد التدريب مباشرة إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2020.

“العطوي” يستقر على تشكيل “الاتفاق” في مباراة “الأهلي”

اخبار رياضية
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