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30/05/2021   7:05 ص

لماذا تأخذ اللقاحات أعلى الذراع؟ متخصصة عالمية تجيب

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كشفت الأستاذ المساعد في التمريض بجامعة بوردو الأمريكية، ليبي ريتشاردز، أسباب حصول البشر على معظم اللقاحات في الجزء العلوي من الذراع.

وأوضحت ريتشاردز، حسب موقع “ساينس ألارت” المعني بالشؤون العلمية، أن العضلات تشكل موقعًا حيويًا لإعطاء اللقاح، وذلك لامتلاكها خلايا مناعية.

وأضافت أن هذه الخلايا بمقدورها التعرف على المستضد، وهو قطعة صغيرة من الفيروس أو البكتيريا التي يدخلها اللقاح وتحفز الاستجابة المناعية. وفق “أخبار 24”.

وذكرت أن في حالة لقاح فيروس كورونا المستجد، لا يتم إدخال المستضد، ولكن يتم إدارة مخطط إنتاج المستضدات تلتقطها الخلايا المناعية في الأنسجة العضلية وتقدمها إلى العقد الليمفاوية.

لماذا تأخذ اللقاحات أعلى الذراع؟ متخصصة عالمية تجيب

طب وتداوي
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