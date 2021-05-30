نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد”: عوامل خارجية محيطة تؤثر على درجة الشعور بالحرارة.. وهذه أبرزها
30/05/2021   4:09 م

“الأرصاد”: عوامل خارجية محيطة تؤثر على درجة الشعور بالحرارة.. وهذه أبرزها

+ = -
547

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هناك فرقاً بين درجة الحرارة الفعلية وبين ما يشعر به جسم الإنسان، مبيناً أبرز العوامل التي تؤثر على درجة الشعور بالحرارة.

وقال المتحدث الرسمي للمركز، إن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية، حيث يؤثر على جسم الإنسان عدة مؤثرات خارجية، والتي تساهم في اختلاف الشعور بدرجة الحرارة الفعلية.

وأبان أن العوامل الخارجية المحيطة التي تؤثر على درجة الشعور بالحرارة أبرزها هي: الرطوبة، والملابس، والألوان الداكنة، والأمراض المزمنة، والسمنة.

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: عوامل خارجية محيطة تؤثر على درجة الشعور بالحرارة.. وهذه أبرزها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156059.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.