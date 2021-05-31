وزير الصحة يدعم حملة الوليد بن طلال “حقك تتنفس” لمكافحة التدخين

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، تضامنه مع حملة “حقك تتنفس” لمكافحة التدخين والحد من أضراره، والتي أطلقها الأمير الوليد بن طلال في وقت سابق من اليوم.
ووجه الربيعة الشكر للوليد وفريقه على مبادرتهم، داعيًا المواطنين والمقيمين بالانضمام إلى هذه الجهود لاستنشاق هواء خال من التبغ.
ودعا المدخنين إلى المبادرة بالإقلاع عن هذه العادة السيئة، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة لمساعدتهم عبر تطبيق “موعد”.
أشكر أخي الأمير الوليد وفريقه على مبادرتهم، وأدعوا إخواني المواطنين والمقيمين بضم أيديهم معنا، لنستنشق سويًا هواءً خالِ من التبغ .. إن كنت أحد المدخنين بادر بالإقلاع، ونحن نساعدك (عبر تطبيق موعد). https://t.co/HHggaXvcJe
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) May 31, 2021
وفق “أخبار 24”.