نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الصحة يدعم حملة الوليد بن طلال “حقك تتنفس” لمكافحة التدخين
31/05/2021   11:35 م

وزير الصحة يدعم حملة الوليد بن طلال “حقك تتنفس” لمكافحة التدخين

+ = -
1015

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، تضامنه مع حملة “حقك تتنفس” لمكافحة التدخين والحد من أضراره، والتي أطلقها الأمير الوليد بن طلال في وقت سابق من اليوم.

ووجه الربيعة الشكر للوليد وفريقه على مبادرتهم، داعيًا المواطنين والمقيمين بالانضمام إلى هذه الجهود لاستنشاق هواء خال من التبغ.

ودعا المدخنين إلى المبادرة بالإقلاع عن هذه العادة السيئة، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة لمساعدتهم عبر تطبيق “موعد”.

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة يدعم حملة الوليد بن طلال “حقك تتنفس” لمكافحة التدخين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156334.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.