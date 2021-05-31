الشيخ السند يوضح حكم الذهاب للحج أو العمرة على نفقة الآخرين

رد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند، على سؤال حول حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “رسالة”، أن الله عز وجل قال: “الحج لمن استطاع إليه سبيلا”، وهذا يقصد به استطاعة بدنية ومالية.
وأضاف أن الاستطاعة المالية تعني أن يكون لدى المسلم المال الكافي لذهابه إلى الحج أو العمرة وحتى عودته، مؤكدًا أنه في حال لم يملك المال اللازم، فلا يجوز أن يتكفل الآخرون بتكلفة الحج أو العمرة، سواء كان ذلك في صورة هبة أو صدقة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه حال عرض عليه أحد الأشخاص إعطاءه المال لذلك، فيجوز خروجه للحج أو العمرة بهذه الأموال.
حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين؟ الشيخ عبد الرحمن السند
رابط البث المباشر عبر الانترنت https://t.co/IppLIgQx6o#يستفتونك#قناة_الرسالةhttps://t.co/4pYXXgVZ82 pic.twitter.com/PtfvBHt5F5
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 31, 2021