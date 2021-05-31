والدة المبتعث “الحمدان” تروي فاجعة وفاته قبل تخرجه من الجامعة بـ 3 أشهر

تحدّثت والدة المبتعث السعودي بجامعة نيويورك عبد الرحمن الحمدان، اليوم (الإثنين)، عن تفاصيل الليلة الأخيرة لها مع ابنها، الذي منحته الجامعة شهادة البكالوريوس بعد وفاته قبل موعد تخرجّه بـ 3 أشهر.
وأوضحت والدة الحمدان، وفقاً لـ “العربية”، أنه في الساعات الأخيرة له قام بدعوة أصدقاء والده إلى المنزل وأعد لهم وجبة برياني، مشيرةً إلى شغفه بالطبخ حيث كان يصنع الطعام للأسرة بشكل أسبوعي.
وأضافت أن الحمدان خرج للقاء أحد أصدقائه ثم عاد وقام بتقبيلها، وأخبرها أنه سوف يقوم بتبديل ثيابه في غرفته ثم يعود، ولكنه تأخر كثيراً وصعد والده ليجده متوفياً بعد فتح الباب بمساعدة الدفاع المدني.
كما نفت وفاته جرّاء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يكن يعاني أيضا من أي اكتئاب أو حزن، فقد كان سعيداً لنجاحه في مجال البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات.