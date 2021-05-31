زوج يمنع زوجته من الإنجاب لخوفه من المسؤولية ويهددها بالطلاق إذا حملت

حرم زوج زوجته من الإنجاب طيلة ثلاثة أعوام من الزوج وهددها بالطلاق في حال الحمل، ما دفعها إلى رفع قضية ضده للمطالبة بفسخ النكاح وتعويضها عن الضرر الذي وقع عليها.
وأوضحت الزوجة في تفاصيل شكواها بحسب “الوطن” أن زوجها ليس لديه أي مشاكل أو موانع شرعية تمنعه من الإنجاب، بل يرفض ذلك بحجة أنه لا يريد تحمل مسؤولية الأبناء ولم تكتشف ذلك إلا بعد الزواج.
وأَضافت أنها حينما طلبت منه أن يكون لديها طفل تهجم عليها بالصراخ وخيرها بين البقاء وعدم الإنجاب أو الطلاق، وبعد أن طلبت أن يطلقها رفض وبقيت في منزل أسرتها.
وأشارت إلى أن أفعاله دفعتها للجوء إلى محامٍ لمعرفة موقفها القانوني في حال رفعت قضية فسخ نكاح وطلبت تعويضا عن الحالة النفسية التي مرت بها مع الزوج وحرمانها من الإنجاب طيلة فترة الزواج.