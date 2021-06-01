4 خطوات تساعد في الإقلاع عن التدخين تعرف عليها

حثّت إدارة مستشفى الملك سلمان بالرياض الجميع على الإقلاع عن التدخين من خلال اتباع عدة خطوات؛ وذلك ضمن اليوم العالمي لمكافحة التدخين.
وأوضحت أن الخطوات التي تساعد على الإقلاع عن التدخين، تضم اتخاذ قرار قطع التدخين بإرادة عالية، مع مراعاة كل الآثار السلبية الصحية والأسرية والمادية، واستشارة الطبيب لوضع الخطة العلاجية المناسبة.
وأضافت أن الخطوات تشمل أيضاً إزالة جميع المتعلقات التي تسهم بالتذكير في التدخين من المنزل أو مكان العمل، وتوقع التحديات المصاحبة للإقلاع كالصداع واضطراب المزاج والنوم، وممارسة الرياضة من أجل التصدي لها.
وفق “أخبار 24”.