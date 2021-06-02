"السديس" يدشن مشروعي تطوير بوابة المكتبة الرقمية و"الكتاب الصوتي" بوكالة المسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أمس (الثلاثاء)، مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية الداخلية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للزوار، حيث تضمن تحسين هوية البوابة الإلكترونية بقالب جديد يتماشى مع هوية الوكالة، وإضافة خدمات علمية جديدة تبرز كنوز المكتبة ليستفيد منها الزائر وتثري تجربة القاصد الدينية وتحقق رؤية ورسالة الوكالة.
كما دشن السديس، أمس، مشروع الكتاب الصوتي بوكالة المسجد النبوي، الذي يأتي في إطار مواكبة وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي للتطورات التقنية التي تشهدها المملكة، مشددًا على الحاجة إلى مثل هذه المشاريع التي تعزز الثقافة، خاصة في الجانب الديني.
ويتميز المشروع ببنية تحتية متطورة تتيح للباحثين والزوار الاستماع للكتب الصوتية، مع لوحة تحكم للتزويد بالإصدارات الجديدة، ويهدف إلى تعزيز تجربة الكتب الصوتية وتصحيح القراءة والتيسير على طالب العلم، مستهدفا كل الفئات بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية.
وفق “أخبار 24”.