اليوم بساحات ميناء الدمام.. “الزكاة والجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع “بضائع- سيارات”

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني اليوم (الأربعاء) لبيع “بضائع- سيارات” في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في العاشرة صباحاً، وفق ضوابط واشتراطات.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط للدخول في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، وكذلك دفع عمولة السعي وقدرها 2,5% علاوة على قيمة البيع.
وأضافت أنه يجب على المشتري إذا رغب في الدخول للمزاد إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يوماً للبضائع والسيارات برسم الصادر، مبينة أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
واشترطت الهيئة كذلك التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد، مبينة أنه سيتم تطبيق جميع الاحترازات لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات)، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وفق “أخبار 24”.