تفاجأ أحد المواطنين بتسلل أفعى سامة “كوبرا” لمنزله، الكائن في محافظة فيفاء شرق منطقة جازان.
وأفاد يزيد الفيفي جار المواطن لـ”أخبار 24″ بأن صاحب المنزل تفاجأ عند عودته إلى منزله، ودخوله لإحدى الغرف بوجود أفعى على مروحة الهواء المثبتة في سقف الغرفة.
وأضاف أن صاحب المنزل حرص على إبعاد أفراد أسرته بعد مشاهدته للأفعى؛ فيما تناول عصا كبيرة وقام برش مبيدات حشرية على الأفعى حتى فقدت توازنها وسقطت على الأرض، ليقوم بضربها والإجهاز عليها وإنهاء خطرها.
وبيَّن أن المنزل الذي تعرض للهجوم يقع بالقرب من غابات أشجار كثيفة، ومع اشتداد حرارة الشمس وشح المياه يتعرض منزله للهجوم من الثعابين، في مثل هذه الفترة من العام، خاصة في وقت الظهيرة.
وأشار الفيفي إلى أن هذه القصة هي واحدة من عشرات القصص التي يتعرض فيها منازل المواطنين في محافظة فيفاء لهجوم من الثعابين، خصوصا في مثل هذه الفترة؛ منبهاً لأخذ الحيطة والحذر عند التنزه في غابات المحافظة.