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أخبار محلية > “الزكاة والجمارك” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر مايو
07/06/2021   8:29 ص

“الزكاة والجمارك” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر مايو

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري.  

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوماً تأخيراً من تاريخ الاستحقاق.  

كما دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر هذا الرقم (19993)، أو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والجمارك” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر مايو

أخبار محلية
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