النصر يحسم موقفه النهائي من عرض شباب الأهلي لشراء “مشاريبوف”

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، حسم مصير المحترف الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ورفضت إدارة النصر، وفقًا لصحيفة “البلاد” العرض المغري المقدم من إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي الذي بلغ 8 ملايين دولار (30مليون ريال)، من أجل التعاقد مع مشاريبوف لمدة 4 مواسم قادمة.
وأبدت إدارة النصر تمسكها باستمرار اللاعب مع فريقها الأول بالموسم الجديد (2021-2022)، مؤكدة عدم وجود أي نية للتفريط في خدمات النجم الأوزبكي.
وكان النصر قد تعاقد مع مشاريبوف قادماً من باختاكور الأوزبكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2021، إلا أنه اضطر لإعارته إلى شباب الأهلي دبي بعدما فشل النادي في إتمام صفقته بشكل رسمي بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.