نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشورى” يطالب بدراسة السماح للأجانب غير المقيمين بتملك العقار
09/06/2021   2:17 م

“الشورى” يطالب بدراسة السماح للأجانب غير المقيمين بتملك العقار

+ = -
638

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار.

وشملت توجيهات المجلس، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الأربعاء)، دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة.

ودعا الهيئة إلى تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها، بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري، والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار. وفق “أخبار 24”.

كما طالب الهيئة العامة للعقار بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات.

وشدد على ضرورة أن تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها، واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزمه ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.

“الشورى” يطالب بدراسة السماح للأجانب غير المقيمين بتملك العقار

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885157918.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.