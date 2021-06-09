“يويفا” يُوقف الإجراءات التأديبية ضد أندية “السوبر ليج”

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وقفه الإجراءات التأديبية التي أعلنها في وقت سابق ضد الأندية التي شاركت في مشروع بطولة السوبر ليج.
وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى وقف الإجراءات التأديبية التي أُعلنت ضد أندية ريال مدريد، يوفنتوس وبرشلونة، إلى إشعار آخر.
وكان “يويفا” قد أعلن في وقت سابق فتح تحقيق تأديبي ضد أندية ريال مدريد، يوفنتوس وبرشلونة، بشأن استمرارهم في بطولة السوبر ليج رغم تخلي 9 أندية من أصل 12 ناديًا عن البطولة وهم: أرسنال، إنتر، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، ميلان، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام. وفق “أخبار 24”.