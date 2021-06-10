شاهد .. رحلة تجديد “هايلكس” موديل 80 تستغرق عاماً من حياة شاب لإعادتها إلى الحياة

يدفع الشغف الشاب سعد العباد إلى تعزيز هوايته المفضّلة، والمتمثلة في تعديل المركبات كمثال حيّ يحاكي الواقع، وذلك من خلال فك مركبة قديمة ومتهالكة وإعادة تجديدها وفقا لأحدث المواصفات.
ويشرح سعد بدايته، حيث يقول: لدى الوالد “هايلوكس” موديل 1980م، مخزّنة من فترة طويلة جداً، ولم يتجاوز عداد مشيها 100 ألف كلم، ولعدم تخزينها بالشكل الصحيح تضررت، فتبادر إلى ذهني تنظيفها وإعادة استخدامها، لكن شغفي قادني إلى تجديدها، من خلال إضافة تعديلات بسيطة عليها، لاستخدامها.
وأوضح سعد، المتخرج في الكلية التقنية بالرياض تخصص دبلوم محركات ومركبات؛ أنه بدأ سلسلة تجديد الهايلوكس قبل أكثر من عام، بوتيرة بطيئة، لكن فترة منع التجول العام المنصرم، منحته وقتا أطول للعمل، والعودة إليها بعزيمة أكبر، وذلك بإعادة فك المركبة وتجديد دهان الهيكل، تمهيدا للوصول بها إلى أفضل حالاتها بأسلوب حديث.
وبين أنه قام بعملين جوهريين في تعديل مركبته حتى الآن، هما: إزالة المحرك القديم، واستبدال آخر حديث بنظام الشحن التوربيني به، وكذلك تغيير نظام التوجيه للمركبة من العادي إلى الهيدروليك، وذلك لمنح مرونة أكبر عند القيادة، لافتا إلى استعانته بصديق له لديه ورشة خاصة ذات إمكانات عالية.
وكشف أنه يطمح للمشاركة مستقبلا، في مسابقات رياضية خاصة بالسيارات المعدلة؛ نظرا لما يتمتع به محرّك الهايلوكس التوربيني من صلابة، وذلك بعد الانتهاء من تجديده، مشيرا إلى أنه يجد متعة خاصة عند ممارسة تلك الهواية الرائعة.
ويحرص سعد على توثيق مراحل تعديل سياراته من خلال قناة على اليوتيوب باسم Hilux Rn30، بهدف نقل خبراته إلى الآخرين والمساهمة في إفادة محبي هذه الهواية، إضافة إلى دعمه وتشجيعه من خلال التعليق على حلقاته الستّ حتى الآن، وتقييمها على القناة الخاصة به.
وفقاً لـ”أخبار 24″.