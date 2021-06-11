بالفيديو.. مواطن في أبها يحول منزله لمتحف تراثي يقصده الزوار

حرص أحد مواطني مدينة أبها على اقتناء مقتنيات أثرية في منزله، وواظب على هذا الأمر لعدة سنوات، حتى أصبح منزله مزارًا لمحبي مثل هذه المقتنيات.
وأكد “أبو طه”، خلال حديثه في برنامج “صيف ديرتنا” المذاع على قناة “السعودية”، أن المقتنيات التي يحتفظ بها ليست مجرد قطع مرصوصة داخل دواليب.
وأضاف أن هذه القطع تشمل مقتنيات تراثية تاريخية، ومقتنيات تجسد ملامح الحياة الاجتماعية لأهل المملكة في الأزمنة الماضية. وفق “أخبار 24”.
ونوّه بأنه شارك في عدة معارض محلية وأخرى في دبي، لافتا إلى أنه يواصل شراء الأشياء اللافتة للنظر، وبيع الأشياء التي تزيد على حاجته منها.
#صيف_ديرتنا | قصة مكان..
القطع والمقتنيات الأثرية تكوِّن متحفًا في أحد منازل #أبها.#قناة_السعودية pic.twitter.com/fTuXjlPZh8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 11, 2021