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أخبار محلية > بالفيديو.. هل هناك أوقات فاضلة لصلاة الاستخارة؟.. الشيخ “المصلح” يوضح
11/06/2021   2:47 م

بالفيديو.. هل هناك أوقات فاضلة لصلاة الاستخارة؟.. الشيخ “المصلح” يوضح

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أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، أفضل الأوقات لصلاة الاستخارة، مبينًا إن كان يوجد وقت مخصص لصلاة الاستخارة.

وقال الشيخ المصلح إنه ليس هناك وقت معين يخص صلاة الاستخارة، وإنما توجد بعض الأوقات الفاضلة، مثل بين كل أذانين صلاة، فإذا جعلها استخارة كان قد تحرى وقتًا لا يرد الله تعالى فيه سائلاً، فهو من مواطن إجابة الدعاء.

وأضاف في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن من الأوقات الفاضلة أيضاً لصلاة الاستخارة وقت الأسحار وأدبار الصلوات وغيرها من الأوقات المأثورة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل هناك أوقات فاضلة لصلاة الاستخارة؟.. الشيخ “المصلح” يوضح

أخبار محلية
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