السلطات اللبنانية تضبط المتورطين في تهريب شحنة المخدرات للمملكة عبر إرسالية “الرمان”

أوقفت سلطات الأمن اللبنانية 3 أشخاص متورطين في قضية تهريب الكبتاغون إلى المملكة ضمن شحنة الرمان التي ضُبطت في شهر رمضان الماضي.
وساهم الموقوفون في تحضير كميات الكبتاغون وحشوها في الرمان، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، حيث كانوا يختبئون في 3 أماكن مختلفة.
وجهز المتهمون جزءا من شحنة الرمان في محافظة البقاع، بينما الجزء الثاني وصل جاهزا من سوريا، وتم إرسالهما معا إلى المملكة.
يُذكر أن الكمية التي ضُبطت من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 5.3 مليون حبة، كانت مخبأة ضمن شحنة فاكهة “رمان” قادمة من لبنان، عبر ميناء جدة الإسلامي، وعلى إثرها قررت المملكة إيقاف استقبال الخضار والفواكه من لبنان.
وفق “أخبار 24”.