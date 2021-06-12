هولندا تفقد خدمات “دي ليخت” أمام أوكرانيا

تأكد غياب مدافع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت، عن لقاء منتخب بلاده أمام أوكرانيا في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة في أمستردام، غدا الأحد.
وتعرض المدافع الهولندي للإصابة في منطقة الحوض، ليعلن مدرب منتخب هولندا فرانك دي بور غياب اللاعب عن لقاء أوكرانيا.
وقال دي بوير في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ” لو كان الأمر شديد الأهمية، كنا سنحاول إشراكه، لكننا لا نريد المخاطرة”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه من الممكن لمدافع أياكس أمستردام يورين تيمبر البالغ من العمر 19 عاماً أن يحل محل دي ليخت 21 عاماً في مباراة الغد.