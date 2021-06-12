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اخبار رياضية > صفقة الهلال والنصر تقترب من الانتقال إلى الدوري التركي
12/06/2021   5:47 م

صفقة الهلال والنصر تقترب من الانتقال إلى الدوري التركي

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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي بشكتاش التركي من التعاقد مع صفقة يتنافس على ضمها ناديا الهلال والنصر.

ودخل بشكتاش وفقًا لصحفية “haber7” التركية في مفاوضات مع البرازيلي أليكس تيكسيرا والذي لا يرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي منذ رحيله عن جيانغسو الصيني السابق في شهر يناير الماضي.

وأوضحت أن النادي التركي قد عرض على تيكسيرا عقداً لمدة عامين براتب سنوي 2 مليون يورو إضافة إلى مكافأة توقيع مليون يورو.

وأكد أن اللاعب البرازيلي لم يوافق على هذا العرض وطلب الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو كراتب سنوي إضافة إلى 1.5 مكافأة توقيع. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن تيكسيرا دخل ضمن اهتمامات ناديي الهلال والنصر، وحاول مسؤولو الناديين التفاوض مع اللاعب البرازيلي للحصول على توقيعه في صفقة انتقال حر.

صفقة الهلال والنصر تقترب من الانتقال إلى الدوري التركي

اخبار رياضية
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