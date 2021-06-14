“غوميز” يعلق على سقوط “إريكسن” المرعب..ويتذكر واقعة حزينة

علق لاعب الهلال بافتيمبي غوميز على تعرض لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.
وقال غوميز في تصريحات لـ “بي إن سبورتس” :” ما حدث لإريكسن حدث لي عندما كنت في سانت إيتيان، وحصلت على رعاية جيدة من طبيب القلب الذي أحييه لأنني أدين له بالكثير”.
وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا ، بعدما سقط مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.وفق “أخبار 24”.