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أخبار محلية > تعرّف على خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”
15/06/2021   10:43 م

تعرّف على خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”

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استعرضت منصة “أبشر” خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا بين البائع والمشتري وكيفية إتمام عملية البيع.

وأوضحت أنه يلزم البائع أولا الدخول إلى منصة “أبشر” واختيار خدمة مبايعة المركبات، ثم اختيار السيارة المرغوب في بيعها، مبينة أنه بعد إدخال بيانات البائع يتم رفع الطلب.

وأشارت إلى أن المرحلة التالية تتعلق بالمشتري الذي يفتح حسابه من منصة “أبشر” وبعد قبول الطلب يقوم بإدخال بياناته، ثم يحول قيمة السيارة إلى حساب البنك الوسيط. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن المشتري يقوم بعد ذلك بالتأمين على السيارة ويسدد رسوم نقل الملكية، وأخيرا يختار إتمام المبايعة، منوهة أنه بعد تسليم السيارة تتحول قيمة السيارة للبائع وتوصل السيارة للمشتري لتسلمها.

تعرّف على خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”

أخبار محلية
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