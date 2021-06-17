‏”الشورى” يناقش تخفيض رسوم مبيعات التبغ إلى 10%‏

قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول إعادة دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
وذكرت مصادر وفقًا لـ”الرياض” أن نسب التخفيض المقترحة ستكون (10- 20%) بدلاً من 100%، وذلك خلال جلسة الشورى (الإثنين) المقبل.
ورفض المجلس في وقت سابق إقرار الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، وتأجل بذلك حسم هذا المشروع.
وكانت الضوابط المقترحة تنص على تحصيل رسم سنوي ثابت على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، وتحصيل رسم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل.
واستثنى المشروع المقترح، والذي لم يلقَ موافقة الغالبية، المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا النشاط.