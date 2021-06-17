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أخبار محلية > ‏”الشورى” يناقش تخفيض رسوم مبيعات التبغ إلى 10%‏
17/06/2021   3:34 م

‏”الشورى” يناقش تخفيض رسوم مبيعات التبغ إلى 10%‏

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قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول إعادة ‏دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات ‏محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.‏

وذكرت مصادر وفقًا لـ”الرياض” أن نسب التخفيض المقترحة ‏ستكون (10- 20%) بدلاً من 100%، وذلك خلال جلسة الشورى (‏الإثنين) المقبل.‏

ورفض المجلس في وقت سابق إقرار الضوابط والرسوم المقترحة ‏للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، ‏وتأجل بذلك حسم هذا المشروع. ‏

وكانت الضوابط المقترحة تنص على تحصيل رسم سنوي ثابت ‏على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ‏ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، وتحصيل رسم 100% من ‏إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل.‏

واستثنى المشروع المقترح، والذي لم يلقَ موافقة الغالبية، ‏المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا ‏النشاط.‏

‏”الشورى” يناقش تخفيض رسوم مبيعات التبغ إلى 10%‏

أخبار محلية
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